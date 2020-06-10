Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev projede sona yaklaşıldı!

Yıldız, yaptığı açıklamada, Tersane İstanbul Projesi'nin Türkiye, İstanbul ve Beyoğlu için çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin her aşamasını takip ettiklerini belirten Yıldız, "Tersane İstanbul, İstanbul'da yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak. Burası tamamlandığında Beyoğlu halkı burada rahatça sahilde gezebilecek, binlerce gencimiz burada iş imkanı bulacak." diye konuştu.

TEMELİNİ BAŞKAN ERDOĞAN ATMIŞTI

Yıldız, çalışmaların tarihi dokuyu koruyacak şekilde ilerlediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem bu tarihi dokunun korunduğu ciddi bir restorasyon çalışması yapılıyor hem de modern yapıların eklenmesiyle Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmine önemli bir katkıda bulunacak bir proje hayata geçiriliyor. Tersane İstanbul, halkımızın arzu ettiği, denize ulaşma imkanını bulabildiği bir yer olacak. Haliç'in kenarında Taksim Meydanı gibi bir meydan olacak. Halkımız buraya gelerek yemeğini yiyebilecek, çayını içebilecek, bildiğiniz pazarlarda olduğu gibi alışverişini yapabilecek, çocuklarıyla torunlarıyla ailecek denizin kenarında hoşça vakit geçirebilecek.