Ekonomik zarara uğrayan küçük ve ortak ölçekli işletmeleri destekleyecek bütçe, yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit finans desteği imkanını da içeriyor.

Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü sağlık tesislerinin her bir çalışanına birer defalığına 200 bin yen ödenmenin öngörüldüğü bütçede, solunum tedavilerine yönelik yataklarını hastaların hizmete sunan hastanelerin çalışanlarına da birer defalığına 100 bin yen ödeme yapılması yer alıyor.