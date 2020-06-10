



2015 yılında faaliyete başlayan TEFAS, 2018 yılında mobil uygulamasını hayata geçirerek fon yatırımcılarının vazgeçilmez platformu oldu.



Uygulama sayesinde tüm fonlara ilişkin genel bilgilerin yanı sıra fonların portföy dağılımına, fiyatına, getirisine ve diğer temel verilerine karşılaştırmalı olarak erişilebiliyor.



TEFAS'ın geliştirdiği uygulamalar ile yatırımcılar her yerden, istedikleri anda fon bilgilerine erişim imkanına kavuşarak bu sayede fon işlemlerini daha aktif bir şekilde gerçekleştirebiliyor.



DÜŞEN FAİZLER, YATIRIMCIYI GETİRİ ARAYIŞINA YÖNELTTİ

2019 yılında fon sayılarına bağlı olarak büyümeye başlayan toplam portföyün, 2020'nin ilk 5 ayında da yeni yatırımcılarla desteklendiği görülüyor.

Fon pazarını tercih eden yatırımcıların büyük bir kısmı yerli gerçek kişilerden oluşuyor. Mayıs sonu itibarıyla yatırım fonlarını tercih eden gerçek kişi sayısı 2 milyon 966 bin 720'ye ulaşırken, tüzel ve diğer kişiler 118 bin 758 oldu.



Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sert bir daralma olunca merkez bankalarının faizleri hızla aşağı çekip para bastığını, hükümetlerin de mali destek harcamaları yaptığını anlattı.