Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.06.2020 20:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 21:09
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Ersoy'dan 'de yeni normale geçiş' açıklaması: Hepsi açılacak

    Son dakika haberine göre, Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir televizyon programında yaz turizm sezonu ve yeni normale geçişle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Hepsi açılacak
    Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir televizyon programında yaz turizm sezonu ve yeni normale geçişle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy: "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.





    Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

    (Turizmde sertifikasyon) Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke .

    Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.

    (Turizm) İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.

    Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

    (Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Ersoy'dan 'turizmde yeni normale geçiş' açıklaması: Hepsi açılacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri