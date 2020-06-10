Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir televizyon programında yaz turizm sezonu ve yeni normale geçişle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy: "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;
(Turizmde sertifikasyon) Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye.
Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.
(Turizm) İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.
Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.
(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;
(Turizmde sertifikasyon) Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye.
Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak.
(Turizm) İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi.
Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.
(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.