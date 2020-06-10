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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 15:15
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    • 10.06.2020 15:29
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    Son dakika: Genel Müdürü Ekşi, AnadoluJet'in uçuşlarının 'da başlayacağını duyurdu

    Son dakika haberi... () Genel Müdürü Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan AnadoluJet'in uçuşlarının 'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

    Yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

    Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle uçuşlar başlıyor. Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından AnadoluJet'in nın 'dan itibaren başlayacağını duyurdu. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih ve Londra'ya, Ankara Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.


    Haberler Ekonomi Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi, AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'da başlayacağını duyurdu
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