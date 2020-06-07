Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY dış hat uçuşları açıklaması geldi!

"HAZİRAN'DA 40 ÜLKEYE UÇUŞ BAŞLATILMASINI PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.

Pandemi döneminde bütün ülkelerin benzer tedbirler aldığına değinen Karaismailoğlu, "Kovid-19'a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, haziran ayında kademeli olarak 40 ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını belirterek, dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı:

"10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan. 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan. 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan. 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve 25 Haziran tarihi itibariyle Belçika."