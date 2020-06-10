İspanyol şirketi ayrıca, 14 Temmuz'da yapılacak genel hissedarlar toplantısında, 2 Kasım'da yapılacak hisse başına brüt temettü dağıtımının 0,35 sent olması önerisinde bulunacağını kaydetti.

Geçen yıl 0,88 sent olan temettü dağıtımında, sağlık ve onunla bağlantılı ekonomik krizden dolayı yüzde 60'a yakın bir düşüş öngörülmesi dikkati çekti.

Öte yandan İnditex, 2020-2022 planı çerçevesinde internet satışlarını güçlendirmek için 1 milyar avro, mağazalarının teknolojik alt yapıları için ise 1,7 milyar avro yatırım açıkladı.

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Uterqüe markalarını barındıran, tüm dünyada 176 binden fazla çalışanı olan İnditex'in 96 ülkede 7 bin 400'den fazla mağazası bulunuyor.

İnditex, Türkiye'de de üretim yaparak, çok sayıda ana ve yan tedarikçi firmayla çalışıyor.