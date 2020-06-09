Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından taşıt kredisi kampanyalarının başlatıldığını anımsatan Yanık, yerli üretim sıfır araçlarda yüzde 0,49, ikinci el araçlarda ise yüzde 0,82 faizle kredi imkanı getirildiğini kaydetti.

Yanık, darboğazda olan sektöre büyük hareket getiren kredi desteğini özel bankalardan da beklediklerini ifade etti.

Piyasada oluşan fiyatlara değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Burada tek sıkıntı ikinci el araçlardaki fiyatların yükselişi. Maalesef biz de bu yükselişe hiçbir anlam veremiyoruz. Önceden bu artışı dolar, avro ve benzindeki artışlara bağlıyorduk ama bunlarda da afaki artış olmadı. Hatta benzinde düşüş oldu. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişlerinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Öyle bir hale geldi ki ikinci el araçların fiyatları, sıfır araçların fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır araç bayilerinin ciddi anlamda ikinci el araç alıp satması ve internet sitelerinin araçlara fiyat biçmesi bu işi bu aşamaya getirdi."