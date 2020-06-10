Pazarcılıkla başladı ihracatçı oldu

maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakıp, semt pazarlarında limon ve maydanoz satarak ticarete başlayanmemleketi Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla kentin önde gelen sebze ve meyve ihracatçılarından oldu. Kurduğu serada 10 bin ton muz üreten Şanlı, "İşin satın alma bölümünden çok, üretimine yöneldim. Yurt dışına giderek sebze ve meyve ticaretine ilişkin araştırmalar yaptım. Oradaki üretim modellerini inceledim. Pazarda birkaç kilo limon satarken, şimdi yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyorum. Manavgat bölgesine seralar kurarak üretime başladık. Hem ürettik hem paketledik hem de müşteriye direkt elden ürünleri ulaştırdık" dedi.