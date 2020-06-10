82 inekle başladı 270’e ulaştı

Afyonkarahisarlı girişimci iş kadını Nilgün Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu büyükbaş hayvan tesisinde günlük 3 tona yakın süt üretiyor. 4 yıl önce Avusturya'dan getirilen 82 süt ineği ile başladığı işinde hayvan sayısını 270'e çıkardığını söyleyen Yıldırım, çiğ sütleri İstanbul'daki bir firmaya sattığını kaydetti. İşletmesinin çiğ süt üretimi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen ari belgesine sahip olduğunu aktaran Yıldırım, günlük 2-3 ton süt ürettiğini, bunu 6-7 tona çıkartmak istediğini ifade etti.