82 inekle başladı 270’e ulaştı

girişimci iş kadını NilgünYıldırım, Tarım ve KırsalKalkınmayı DesteklemeKurumu'ndan (TKDK) aldığıdestekle kurduğu büyükbaşhayvan tesisinde günlük 3tona yakın süt üretiyor. 4 yılönce Avusturya'dan getirilen82 süt ineği ile başladığıişinde hayvan sayısını 270'eçıkardığını söyleyen Yıldırım,çiğ sütleri İstanbul'daki birfirmaya sattığını kaydetti.İşletmesinin çiğ süt üretimikonusunda Tarım ve OrmanBakanlığı'nca verilen aribelgesine sahip olduğunuaktaran Yıldırım, günlük 2-3ton süt ürettiğini, bunu 6-7tona çıkartmak istediğini ifadeetti.