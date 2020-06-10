Cevap: Teşvikten siz değil, sizi işe alan işveren yararlanır. Ev hizmetlerinde çalışanlar için de bu yıl için iki tür teşvik var. Biri, işe yeni biri alındığında yararlanılan teşvik. Bu teşvik 2020 sonunda bitiyor. İkinci destek ise 18 yaşından büyük kadın ise bu teşvik 18 ay sürüyor. 2021'de desteğin devam edip etmeyeceği ise sene sonu belli olacak.

İSTİFA ETTİĞİNİZ İÇİN TAZMİNAT ALAMAZSINIZ

Soru: Kronik hastalıklarım var. Pandemiden dolayı izin verilmediği için işten sağlık korkusu nedeni ile ayrıldım. Emekliyim, sigortalı olarak 3 sene 8 ay çalıştım. Kıdem tazminatı hakkım var m? Mustafa E.

Cevap: Çalıştığınız işten kendi isteği ile istifa ederek ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Tazminat alabilmeniz için işverenin sizi işten çıkarması lazım. Bu şartlarda kıdem tazminatı alamazsınız.

ÜCRETSİZ İZİNDE İŞVEREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAMAZ

Soru: İs yerim bilgim olmadan 1 Nisan itibariyle beni ücretsiz izine çıkarmış, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak is gününü doldurmadığım için. Ücretsiz izin ödeneğinden faydalandıracaklarını söylediler ama ücretsiz izin süresinde bütün ay çalıştım. Ödenekten geriye kalan maaşımın yatacağını söylemelerine rağmen yatırmadılar. Kendileriyle bu süreçten sonra çalışmayacağımı söyledim ama hakkımı aramak için yapabileceğim bir şey var mı? Ayşenur T.