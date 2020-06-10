A101 11 Haziran aktüel kataloğu bu hafta yine pek çok dikkat çeken indirimlerle yarın raflardaki yerini alıyor. Geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Kataloğda Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV ön plana çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki, A101 11 Haziran Perşembe aktüel kataloğunda neler var? İşte haftanın kataloğu...

A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU