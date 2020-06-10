Faizler düştü, talep patladı! Emlakçılarda büyük yoğunluk

Konut kredisinde tarihi düşük faiz seviyelerinin görülmesi ve avantajlı kredi kampanyasıyla birlikte ev almak isteyenler emlakçılara akın ediyorlar. Emlak Ofisi sahibi Zümrüt Keçici "Ev almak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Telefonlarımız gece-gündüz durmadan çalıyor. Ev almak isteyen tüm vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizameddin Aşa ise "2018 yılı ve öncesinde olan konutlar kredili satışa tabi oluyor. 2019-2020 yılında satış görmüş konutlara kredi çıkmıyor." dedi.

Kamu bankalarının başlatmış olduğu tüm kredi çeşitlerine yoğun ilgi var. Uygun faiz koşulları ve 12 ay geri ödemesiz ev sahibi olmak isteyenler ise emlakçıların yolunu tuttu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin liraya kadar konut kredisi veriyor. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu.