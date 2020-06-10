Aydın TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020 - TOKİ talep canlı yayın

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Gözler Aydın TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesine çevrildi ve TOKİ talep canlı yayın takip edilmeye başlandı. Peki TOKİ Aydın kura sonuçları açıklandı mı? Ev sahibi olabilmek için başvurular yapan vatandaşlardan hangileri şanslı oldu? Haberimizin içeriğinden Aydın TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020'ye ulaşabilirsiniz.
TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI
Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra TOKİ Aydın kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonuçların öğleden sonra açıklanması bekleniyor.
TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.