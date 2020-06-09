Konut kredisi yapılandırma olacak mı sorusu daha önce kredi çekmiş vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredilerini başlatması sonrası emlak piyasasında hareketlilik başladı. Bu kapsamda da başvuru yapmayı düşünenler "Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.