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    • 10.06.2020 18:13
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    'da kritik direnç neresi? Uzman isimden flaş uyarı!

    Son günlerde rekor üstüne rekor kıran yatırımcıların adeta ilgi odağı oldu. Peki Borsa ’da kritik direnç neresi? A Para yayınına katılan Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz, borsanın seyrini değerlendirdi. Borsada 110 bin seviyesine dikkat çeken Gürbüz, bu seviyede kalıcı olunduğu takdirde borsanın 112 bin seviyesine yükselebileceğini belirtti.

    A Para yayınına katılan Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz borsanın gündemine dair açıklamalar yaptı. Endeksin seyrini değerlendirmeye bu akşam açıklanacak 'in faiz kararıyla başlayan uzman isim, FED kararından çok, toplantının ardından piyasalarda sözlü yönlendirmelerin olup olmayacağının takip edildiğini bildirdi.

    "110 BİN PUANDA KALICI OLUNURSA HEDEF 112 BİN"
    110 bin puan seviyesinin kritik olduğunu belirten Gürbüz, bu seviyede borsada küresel piyasalara paralel kar satışları yaşandığını belirtti. Bu noktanın üzerinde kalınması durumunda ise yönün tekrar yukarı dönerek 112 bin puan seviyesine kadar yükselişlerin olabileceğinin altını çizdi.

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