A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz borsanın gündemine dair açıklamalar yaptı. Endeksin seyrini değerlendirmeye bu akşam açıklanacak FED'in faiz kararıyla başlayan uzman isim, FED kararından çok, toplantının ardından piyasalarda sözlü yönlendirmelerin olup olmayacağının takip edildiğini bildirdi.

"110 BİN PUANDA KALICI OLUNURSA HEDEF 112 BİN"

Borsa İstanbul 110 bin puan seviyesinin kritik olduğunu belirten Gürbüz, bu seviyede borsada küresel piyasalara paralel kar satışları yaşandığını belirtti. Bu noktanın üzerinde kalınması durumunda ise yönün tekrar yukarı dönerek 112 bin puan seviyesine kadar yükselişlerin olabileceğinin altını çizdi.