Milyonlarca kişiye ilave tediye müjdesi

NE KADAR TEDİYE ÖDENECEK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor. Asgari ücretli bir işçiye üçüncü taksit olarak 13 günlük ücreti karşılığı en az 911.7 TL ilave tediye ödenecek. İşçinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artar. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan işçiye 929.3 TL ilave tediye ödenecektir. Vergi dilimi yükselen işçiye ödenecek ilave tediyeden daha yüksek vergi kesilecektir. Bu nedenle tediyenin öne çekilmesi bazı işçiler için vergi dilimi açısından da avantajlı olacaktır.