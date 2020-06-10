1000 TL yardım PTT'den nasıl alınır? 1000 TL yardım başvurusu sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Büyün vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapabildiği 3. faz ödemeleri başladı. 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

PTT YARDIM PARASI SORGULAMA TC İLE NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dağıtımını gerçekleştireceği yardım parası için sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal destek yardım parası sorgulama işlemi, başvurunun yapıldığı ekran üzerinden gerçekleşecek. Bu ekran üzerinden başvurunun durumu öğrenilebilecek.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

'* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUCU

Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Sonuçlar açıklanır açıklandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.