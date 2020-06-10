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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 Gazete
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    12 ülkeye somon gönderiyor

    Rizeli girişimci Hasan Kuzuoğlu, 'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde yıllık 500 milyon lira ciro elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor.

    12 ülkeye somon gönderiyor
    Rizeli girişimci Hasan Kuzuoğlu, 'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde yıllık 500 milyon lira ciro elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, somonun Coronavirüs salgını sonrası satışının arttığını, siparişlere zor yetiştiklerini söyledi. Aralarında su ürünleri mühendislerinin de olduğu 550 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Kuzuoğlu, "İşten kimseyi çıkarmadığımız gibi, 70 kişiye sağladık. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
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