Kısa çalışma ödeneği uygulamasının model değişikliği ile devam edeceği, işverene istihdamı koruması karşılığında teşviklerin de gündeme alındığı öğrenildi. İstihdam paketine ilişkin detaylar netleşiyor. Normalleşme sürecinin yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu. Nakdi ücret desteği ve Kısa çalışma ödeneği süresi 3 ay daha uzatıldı! Bunun yanı sıra işten çıkarma yasağı da 3 ay boyunca yasaklandı. Bilindiği üzere Corona virüsü tedbirleri kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanıyordu. Peki Yeni istihdam kalkanı nakit desteği ne kadar? İşte İşten çıkarma yasağı ve Koronavirüs maddi desteği ile ilgili son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de