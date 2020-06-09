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    • Ekonomi
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    • 09.06.2020 23:45
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    11 Haziran Perşembe aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de haftanın fırsatları dikkat çekiyor

    11 Haziran aktüel kataloğu yine birbirinden farklı indirim fırsatlarıyla görücüye çıktı. Geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Kataloğda Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV ön plana çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki, A101 11 Haziran Perşembe aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    A101 11 Haziran aktüel kataloğunda neler var?

    A101'de bu hafta, haftanın indirim fırsatları arasında pek çok ürün dikkat çekiyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde perşembe günü satışa sunulacak. Bu bağlamda A101 11 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte haftanın

    A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

    Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL

    GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL

    Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL

    Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL

    HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL

    Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL

    Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL

    Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

    Sempatik Yumurtalık 4,95 TL

    Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL

    Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL

    Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL

    Trend Saklama Kabı 7,50 TL

    Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL

    Pipetli Matara 4,95 TL

    Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 11 Haziran Perşembe aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de haftanın fırsatları dikkat çekiyor
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