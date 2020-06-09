A101'de bu hafta, haftanın indirim fırsatları arasında pek çok ürün dikkat çekiyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde perşembe günü satışa sunulacak. Bu bağlamda A101 11 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte haftanın

A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU