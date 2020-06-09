Kamu bankası normalleşme sürecine geçiş aşamasında sosyal hayatın canlanmasına büyük katkı sunacak kredi paket fırsatlarını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankaları tarafından vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredisi fırsatlarını merak edenler konu hakkında araştırmalarına devam ediliyor. İşte taşıt, konut, tatil ve sosyal destek kredi faiz oranları

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.