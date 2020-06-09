Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Haziran'ı yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|18,02
|16,39
|9,95
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,74
|7,47
|Karsan Otomotiv
|2,03
|1,91
|6,28
|İpek Doğal Enerji
|14,67
|14,07
|4,26
|İş GMYO
|1,82
|1,75
|4,00
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,55
|3,87
|Şok Marketler
|12,44
|12,00
|3,67
|Albaraka Türk
|1,51
|1,46
|3,42
|Anadolu Grubu Holding
|18,79
|18,17
|3,41
|Akçansa
|10,24
|9,98
|2,61
|Özak GMYO
|3,27
|3,19
|2,51
|Koza Madencilik
|12,07
|11,80
|2,29
|Çemtaş
|8,31
|8,16
|1,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,59
|12,37
|1,78
|Güneş Sigorta
|3,67
|3,61
|1,66
|Good-Year
|4,94
|4,86
|1,65
|Coca Cola İçecek
|41,44
|40,80
|1,57
|Otokar
|136,60
|134,50
|1,56
|İş Finansal Kiralama
|3,91
|3,85
|1,56
|Koza Altın
|74,60
|73,55
|1,43