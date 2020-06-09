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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 10:55
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    • 09.06.2020 11:43
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    Son dakika: 'tan ile iş birliği açıklaması

    , "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.

    Hazine ve devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Bank ile mutabakata vardı.



    Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Euroclear ile iş birliği açıklaması
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