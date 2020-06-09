Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun. https://t.co/VOooDaapn7 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 9, 2020





Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.