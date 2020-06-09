OPEC+ İLE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları gördükten sonra hafif geri çekildi.

Fiyatlardaki tırmanış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın, ülkesinin program dışı olarak yaptığı kısıntıları Haziran sonunda uygulamadan kaldıracağını açıklamasıyla duraksadı.