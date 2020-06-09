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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 12:43
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    • 09.06.2020 12:43
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    Son dakika: ekonomisine koronavirüs darbesi! Yüzde 3,2 küçüldü

    (Eurostat), ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış , 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı.

    AB ekonomisine koronavirüs darbesi!

    Avrupa Birliği () ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 küçüldü.

    (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı büyüme verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış , 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.

    AB üyesi ülkeler arasına ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 1,2, ve Romanya yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 büyüdü.

    Söz konusu dönemde ve yüzde 5,3, ve Slovakya yüzde 5,2 küçüldü.

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