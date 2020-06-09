1 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

30 Haziran'a kadar yıllık çalışan sayısı 50'den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Son tarihe kadar kayıt ve bildirim yaptırmayan veri sorumlularını kötü sürprizlerin beklediğini ifade eden Serap Günal, 30 Haziran'a kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyen veri sorumlularına 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğinin altını çiziyor.

Ayrıca kişisel verilerle ilgili veri sorumlularının sadece VERBİS ile ilgili aksiyonları almasının da yeterli olmadığını belirten Günal, VERBİS kaydı dışında da veri sorumlularının diğer gerekli KVKK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktarıyor.