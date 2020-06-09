Yurtdışından telefon getirilir mi?

Parası bizden değersiz olan ve vergilerin az olduğu ülkelerden telefon getirtilebilir. Bu işlem az önce de bahsettiğimiz gibi çok basit ve kolaydır. Bu şekilde telefon getirtmek halen çok mantıklıdır. Çünkü; halen ucuza telefon alabileceğimiz birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle vergilerin az olduğu Balkan ülkelerinden bir çok telefonu çok uygun fiyata getirtebilirsiniz.