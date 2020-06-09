Gelir vergisi beyannamesi gelirinizi gösteren ve verginin tarhının gerçekleşmesi için verilen beyannamedir. Hürriyet'te yer alan habere göre "Beyana tabi; kira geliri elde eden, gayrimenkul satış kazancı elde eden, yurtdışı faiz geliri elde edenler.
Bu kişiler normalde geçen yılki gelirlerini nisan sonuna kadar beyan etmeleri gerekiyordu. 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği (Md. 5) ile mücbir sebep halinde oldukları kabul edildiğinden yasak kalkana kadar beyanname verme zorunlulukları kaldırılmıştı.
(Beyana tabi gelirleri gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükellefler) Bu kişiler için sokağa çıkma yasağı devam ettiği için, yasak kalktıktan sonraki 15 gün içinde gelir vergisi beyannamesi verebilecekler.
65 yaş üstünde olmasına rağmen, 1 Haziran itibariyle (İçişleri Bakanlığı'nın 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesi ile) sokağa çıkma yasağı kaldırılanlar içinse geri sayım başladı. 16 Haziran gün sonuna kadar;
2020/Şubat dönemi muhtasar ve KDV beyannamesini, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini, 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesini, verip tahakkuk eden vergileri de ödemeleri gerekiyor.
Yasağı kaldırılan 65 yaş üstü kişiler; işletme sahipleri, esnaflar, tüccarlar, sanayiciler, serbest meslek sahipleri ve çalışanlar.
Bu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını; SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliği belgelerinden birisiyle belgelendirmeleri de gerekiyor. (2 Haziran 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuru)
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin ve söz konusu tebliğin 3.ncü maddesinde sayılan sektördeki diğer mükelleflerin;
27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran tarihlerine kadar vermesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri için süre 27 Temmuz günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık günü sonuna kadar uzatılmıştı. (518 sıra no.lu VUK tebliği, Md.4) İlgili dönem muhtasar ve KDV beyannameleri yönünden ertelenen bu sürelere uygun olarak yine yükümlülükler yerine getirilebilecek."