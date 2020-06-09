Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin ve söz konusu tebliğin 3.ncü maddesinde sayılan sektördeki diğer mükelleflerin;

27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran tarihlerine kadar vermesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri için süre 27 Temmuz günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık günü sonuna kadar uzatılmıştı. (518 sıra no.lu VUK tebliği, Md.4) İlgili dönem muhtasar ve KDV beyannameleri yönünden ertelenen bu sürelere uygun olarak yine yükümlülükler yerine getirilebilecek."