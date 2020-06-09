Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı satılır mı? Analistlerden kritik uyarı!

BORSA 13 GÜNDE YÜZDE 10.9 KAZANDIRDI

Yurtiçinde, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0.44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4.27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10.9 prim yaptı.