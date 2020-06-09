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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 Gazete
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    Marketlere müşteri sayar

    Coronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin her 8 metrekarede 1 müşteri kabul etmesi üzerine harekete geçen 3 mühendis, kapılardan yapılan giriş-çıkışları hesaplayan ve içerideki müşteri sayısını ekrana yansıtan sistem geliştirdi.

    Marketlere müşteri sayar
    Coronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin her 8 metrekarede 1 müşteri kabul etmesi üzerine harekete geçen 3 mühendis, kapılardan yapılan giriş-çıkışları hesaplayan ve içerideki müşteri sayısını ekrana yansıtan sistem geliştirdi. Cihazın üreticisi Oğuz Çolak, "İçeride bulunması gereken maksimum müşteri sayısına ulaşılınca cihaz müşterileri uyarıyor. Talebe göre seri üretime hazırız" dedi. Cihazın maliyeti hakkında da bilgi veren Çolak, "Kapı sayısı ve market büyüklüğüyle değişmekle birlikte 3-4 bin lira civarında bir maliyeti var" diye konuştu.
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