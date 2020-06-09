KOBİ’lere e-ihracat eğitimi

Bakanlığı ve UPS firması işbirliğiyle KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen ve Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde online gerçekleştirilmeye başlanan 'Export Akademi' kapsamındaki ikinci çevrim içi eğitime Türkiye genelinden 650'ye yakın girişimci katıldı. Her ay elektronik ortamda, ücretsiz olarak tüm KOBİ'lere sunulmaya devam edecek programla, firmaların e-ticaret yapmak için ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatılması amaçlanıyor. Programla firmalara; gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda detaylı eğitimler veriliyor.