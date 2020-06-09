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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 21:23
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    • 09.06.2020 21:23
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Haziran

    'da BIST 100 endeksi, 9 Haziran'ı yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 458,50 474,00 -3,27
    Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66
    Koç Holding 17,50 17,96 -2,56
    Pegasus 57,10 58,35 -2,14
    Tofaş Oto Fabrikası 22,82 23,28 -1,98
    Aksigorta 6,52 6,65 -1,95
    Çelebi 83,85 85,50 -1,93
    Klimasan Klima 16,40 16,70 -1,80
    Karel Elektronik 15,11 15,38 -1,76
    Aygaz 11,20 11,40 -1,75
    Net Holding 2,27 2,31 -1,73
    Turkcell 14,22 14,47 -1,73
    Netaş Telekom. 14,00 14,24 -1,69
    Şişe Cam 4,96 5,04 -1,59
    Alarko GMYO 14,75 14,97 -1,47
    Global Yatırım Holding 3,39 3,44 -1,45
    Vakıflar Bankası 4,79 4,86 -1,44
    Alkim Kimya 12,32 12,50 -1,44
    Halkbank 5,48 5,56 -1,44
    Anadolu Efes 19,40 19,68 -1,42

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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