Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|458,50
|474,00
|-3,27
|Reysaş GMYO
|5,12
|5,26
|-2,66
|Koç Holding
|17,50
|17,96
|-2,56
|Pegasus
|57,10
|58,35
|-2,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,82
|23,28
|-1,98
|Aksigorta
|6,52
|6,65
|-1,95
|Çelebi
|83,85
|85,50
|-1,93
|Klimasan Klima
|16,40
|16,70
|-1,80
|Karel Elektronik
|15,11
|15,38
|-1,76
|Aygaz
|11,20
|11,40
|-1,75
|Net Holding
|2,27
|2,31
|-1,73
|Turkcell
|14,22
|14,47
|-1,73
|Netaş Telekom.
|14,00
|14,24
|-1,69
|Şişe Cam
|4,96
|5,04
|-1,59
|Alarko GMYO
|14,75
|14,97
|-1,47
|Global Yatırım Holding
|3,39
|3,44
|-1,45
|Vakıflar Bankası
|4,79
|4,86
|-1,44
|Alkim Kimya
|12,32
|12,50
|-1,44
|Halkbank
|5,48
|5,56
|-1,44
|Anadolu Efes
|19,40
|19,68
|-1,42