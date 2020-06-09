Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 3 ay süreyle uzatılacağı, ücretsiz izne çıkarılanlara verilecek nakit desteğinin de aynı sürede devam edeceği belirtildi. NTV canlı yayınında konuya dair açıklamalarda bulunan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, işten çıkarma yasaklarının 3 ay süreyle uzatılacağını, kısa çalışma ödeneği uygulamasının da model değişikliği ile devam edeceğini söyledi. Ücretsiz izne çıkarılanlara nakit desteklerinin de süreceğini söyleyen Ergen, istihdamın korunması için işverene teşvik verilmesinin de gündeme alındığını söyledi. İşte İşten çıkarma yasağı ve Koronavirüs maddi desteği ile ilgili son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?
Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
3,2 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURULDU
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu. Kısa çalışma ödeneği başvuruyu takiben üretimin durduğu 8. günden itibaren ödeniyor. Mayıs ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği 5 Haziran tarihinde ödenecek.
AİLE BAKANI ÖDEMELERİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün başladığını duyurdu.
Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.
Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?
4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı.
Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Genel Ekonomik Kriz"
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Bölgesel Kriz"
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Sektörel Kriz"
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Zorlayıcı Sebepler"
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.