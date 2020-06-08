Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş motorinin ise 32 kuruş zam yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.