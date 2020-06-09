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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 16:04
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    • 09.06.2020 16:04
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    geliştirmişti! Anadolu'ya teslim edildi

    ’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği () Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı "HAVELSAN’ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

    HAVELSAN geliştirmişti! TCG Anadolu'ya teslim edildi

    () ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı Başkanı 'den geldi.

    Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (GBDS) Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim edildiğini duyurdu.

    Demir, "HAVELSAN'ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen GBDS, tüm verileri ihtiyaç sahibi sistemlere gerçek zamanlı ve hassas olarak sunuyor" ifadelerini kullandı.

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