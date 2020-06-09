Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran bu hafta sonu yasak var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Bu hafta sonu yani 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.