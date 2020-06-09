Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran bu hafta sonu yasak var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak var mı? 13-14 Haziran hafta sonunda Türkiye'de yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hafta sonu için seyahat veya gezi planları yapanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Daha önceki haftalarda uygulanan yasağa geçtiğimiz hafta son verilmişti. Ancak parklarda sosyal temasın azalması nedeniyle bu uygulamanın tekrar hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni formül
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündeme gelecek.
65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'
65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.
DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR
Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?
Bu hafta sonu yani 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırını kapsamında uygulanacak.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL EDİLMİŞTİ?
6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yasağın iptal edildiğini duyurdu.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama;
"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."