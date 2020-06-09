BİM 9 Haziran aktüel kataloğu yeni ürünlerle geldi! BİM'de bu hafta neler indirime girdi?

BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı ve yoğun ilgi görüyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi geçtiğimiz hafat duyurulmuştu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Haziran aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi...

BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU