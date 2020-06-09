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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 15:46
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    • 09.06.2020 15:46
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    BİM 9 Haziran aktüel kataloğu yeni ürünlerle geldi! BİM'de bu hafta neler indirime girdi?

    BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün firma tarafından 81 ildeki şubelerinde satışa sunuldu. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri sorguluyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri ön planda bulunuyor. İşte BİM 9 Haziran aktüel kataloğu...

    BİM 9 Haziran aktüel kataloğu yeni ürünlerle geldi!

    BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı ve yoğun ilgi görüyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi geçtiğimiz hafat duyurulmuştu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Haziran aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi...

    BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 12 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 9 Haziran aktüel kataloğu yeni ürünlerle geldi! BİM'de bu hafta neler indirime girdi?
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