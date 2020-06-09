Emlak Katılım’dan konut desteği

Katılım, Emlak Konut GYO ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı olanaklar sunan, gayrimenkul sektörüne de destek sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara,sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor. Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere "ödemesiz dönem" ve uygun vade oranı sağlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0,79 vade oranı uygulanıyor.