İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama işlemleri başvuran milyonlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020'de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de