Bankada bu hesabı olanlar dikkat! Süre uzatıldı

Çeyiz Hesabı'nda düzenli ödeme yapmama imkanı Ağustos sonuna kadar iki katına çıkarıldı.

Evlilik amaçlı oluşturulan birikime devlet katkısı da sağlayan Çeyiz Hesabı'nda, ilgili yönetmelikle getirilen "düzenli ödeme yapmama" süreleri 30 Ağustos'a kadar iki katı olarak uygulanacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Çeyiz Hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu kapsamda açılan hesaba "düzenli ödeme yapmama" imkanı, 30 Ağustos'a kadar; aylık ödeme planı seçenlerde bir dönem için üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planı seçenlerde ise bir dönem için bir defadan iki defaya çıkarıldı.