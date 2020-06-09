Bir haftada dev satış! Konutta kampanya büyüyor

Uzun süredir durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü haziran ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Önce kamu bankaları tarihin en avantajlı faizini açıkladı, sonra Emlak Konut GYO yeni bir kampanyayı devreye soktu. 2 yıl ödemesiz düşük faizli kampanyayla bekleyen vatandaş alıma geçti, satış ofisleri doldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO kampanyasıyla 7 günde 3 milyar 500 milyon lira değerinde 3 bin konut satıldığını, satış ofislerine giden, telefon açan ya da form dolduranların sayısının da 100 bini aşkın açıkladı.

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Hafta sonu gayrimenkul sektör temsilcileri ile bir araya geldiğini belirten Bakan Murat Kurum, çok sayıda firmanın kampanyaya dahil olmak istediğini söyledi.Kurum, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) temsilcileri ile buluştuk. Emlak Konut'un 10 bin konut için geçen hafta başlattığı tarihî kampanyaya dahil olmak istediler. İsteyen dahil olabilir, engel bir durum yok. Bu hem vatandaş hem de sektör için önemli bir adım. Vatandaş önemli avantaj yakalarken sektör hareketlenecek ve istihdam artacak." şeklinde konuştu.