AB'den flaş karar! 96 havayolu firması kara listede

Avrupa Birliği (AB) tarafından "Avrupa Birliği'ndeki kısıtlamalara tabi olan hava taşıyıcılarının listesi" yayınlandı. AB, 96 havayolu şirketinin gerekli uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesi ile kara listeye alındığını duyurdu. AB, kara listeye alınan şirketlerin AB içinde ve dışında uçmasına izin verilmeyeceğini aktarırken, Avrupa'ya uçmasalar bile bu listedeki havayolları ile yolculuk yapmayı planlayan AB vatandaşlarına seyahat uyarısı yapılacağını ifade etti.