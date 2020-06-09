9 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu sorusu altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 609,00 lira, Cumhuriyet altını 2.492,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü.
9 HAZİRAN ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|369,00
|369,20
|375,00
|375,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.431,00
|2.452,00
|2.471,00
|2.492,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|336,00
|340,00
|342,00
|346,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.376,00
|2.396,00
|2.415,00
|2.435,00
|Yarım Ziynet
|1.188,00
|1.198,00
|1.208,00
|1.218,00
|Çeyrek Ziynet
|594,00
|599,00
|604,00
|609,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 375,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 609,00 lira, Cumhuriyet altını 2.492,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 368 bin 500 lira, en yüksek 373 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 246 milyon 139 bin 946,69 lira, işlem miktarı ise 3.432,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 248 milyon 153 bin 450,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI
Dünya Bankası'nın, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptığı raporun yayınlanmasının ardından altın fiyatları tırmanışa geçerek 1,700 doları aştı.
Dünya Bankası'nın, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda, Covid-19 kaynaklı krizin yansımalarınının, küresel ekonomiyi büyük sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Raporda, bu sıkıntıların büyük ölçüde, "düşük yatırım, kaybedilen işlerden dolayı insan sermayesinde ve eğitimde yaşanacak büyük erozyon, küresel ticaret ve arz zincirinde parçalı yapıya dönüşüm gibi gelişmeler kaynaklı olacağı vurgulandı.
Ünlü Menkul Değrler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,700 dolardan uzaklaşmamaya çalıştığına işaret ederek, "Altının ons fiyatı geride bıraktığımız haftada 1,670 dolara kadar geriledikten sonra yeni haftaya daha ılımlı bir zeminde başladı" dedi ve ekledi:
"Ancak gerek dolar endeksinin son dönemdeki geri çekilmenin ardından 96.5 seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya başlaması gerekse küresel risk iştahının ılımlı olması değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor."
Buna karşılık, ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü. Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı.
Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,93 düşüşle 38.27 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.06 düşüşle 17.76 dolar,
- altın, yüzde 1.30 düşüşle 1,720.29 dolar,
- bakır, yüzde 1.02 artışla 5,717.00 dolar,
- platin, yüzde 0.47 artışla 843.77 dolar,
- paladyum yüzde 3.03 düşüşle 1,946.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.