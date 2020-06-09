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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 17:27
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    • 09.06.2020 17:30
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    Moody's'ten düşük fiyatları için kritik uyarı! Baskı artacak!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten fiyatlarının düşmesiyle ilgili kritik uyarılar geldi. Moody’s, uzun vadeli düşük nın petrol ihraç eden ülkelerin kredileri üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.

    Moody's'ten düşük petrol fiyatları için kritik uyarı!

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, düşük fiyatlarının daha uzun süreli ve daha düşük seyri halinde petrol ihracı yapan ülkelerin mali ve dış ödemeler dengesinde ciddi bozulmaların görülmesinin beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun mart ayındaki ün varil fiyatına ilişkin tahmininin 50-70 dolar seviyelerinde olduğu fakat son dönemdeki gelişmeler ışığında bu tahminin bu yıl için 35 dolara, gelecek yıl için ise 45 dolara çekildiği belirtildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Kıdemli Analisti Alexander Perjessy ise "2020 yılında küresel ekonomide, bütün gelişmiş ekonomilerde şu anda daha derin bir resesyonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle seyahatlerin azalmasıyla petrol talebindeki düşüş tahminlerimizin ötesinde." yorumunu yaptı.

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