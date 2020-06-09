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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 18:52
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    • 09.06.2020 19:03
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    'dan flaş karar! harcamalarında taksit sayısı artırıldı

    Son dakika... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi i desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, ve ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildi.

    Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi i desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

    BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, ve ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

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