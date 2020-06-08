Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti.







Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 111.042,82 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 109.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.





Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de toptan eşya satışları ve stokları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.