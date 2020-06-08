Dolarda yatay seyir sürecek mi? 8 Haziran dolar kuru ne kadar? Dolar TL ne kadar kaç lira?

Dolar TL ne kadar kaç lira? 8 Haziran dolar kuru ne kadar? Dolar alım satımı yapan vatandaşlar döviz fiyatlarındaki hareketliliği araştırıyor. Dolar/TL'de tarihi zirveden düşüşte kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile düşüş yaşanmaya başlandı. Peki, 8 Haziran dolar kuru ne kadar? Dolar TL ne kadar? İşte yanıtı…
DOLAR KURU NE KADAR? (8 HAZİRAN)
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7680 liradan, avro 7,6380 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,7660 liradan alınan dolar, 6,7680 liradan satılıyor. 7,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6380 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7760 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6540 lira olmuştu.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI!
ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik artışın ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle, hisse senedi piyasaları yükselirken, döviz piyasalarında başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni haftaya 6.75 lira dolayında başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 109 bin 545 puan ile 110 bin 601 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.44 artışla 110 bin 21 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74, BIST Mali Endeks yüzde 0.84 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.51 eksideydi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında, 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükselen euro yeni haftaya da bu düzeylere yakın başladı.
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 558/568 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 6.7485 lira ve en yüksek 6.7742 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,
- euro en düşük 7.6183 lira ve en yüksek 7.6861 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.5671 lira ve en yüksek 8.6247 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.
YABANCILARIN HİSSE VE DİBS ÇIKIŞI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI
Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı verilere göre yılın ilk 5 ayında yurtdışı yetleşiklerin tahvil piyasasından çıkışları yaklaşık 4 milyar dolar, hisse senedi piyasasından çıkışları da yaklaşık 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece yılbaşından beri bakıldığında hisse senedi ve tahvil piyasında yaşanan toplam yabancı çıkışı Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar doları aşmış oldu. Benzer trend gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamında görülüyor.
JPMorgan (NYSE:JPM) tarafından derlenen verilere göre gelişmekte olan ülkelerde her ne kadar son haftalarda çıkışlar yavaşlasa ya da terse dönse de yılbaşından beri bakıldığında 70 milyar doların üzerinde fon çıkışı yaşanıyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Cuma günü 2020 için önceden belirlediği Türkiye not güncelleme tarihini pas geçti. Kurumun bir sonraki rutin değerlendirme tarihi 4 Aralık'ta.
CDS'TE DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞTİ
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor.
Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 baz puanda bulunan CDS koronavirüs sonrası 2008 kriz seviyeleri olan 650 baz puanı aştıktan sonra düşüşe geçmişti. Düşüş geçen hafta itibarıyla oldukça hız kazandı. 5 yıllık CDS bugün 425/435 seviyesinde bulunuyor.
Bankacılar haftanın kalanında iç piyasada işsizlik, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini dış piyasalarda ise ABD enflasyon verileri ile Fed toplantısının yakından takip edileceğini belirtiyor.