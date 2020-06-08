Dolarda yatay seyir sürecek mi? 8 Haziran dolar kuru ne kadar? Dolar TL ne kadar kaç lira?

YABANCILARIN HİSSE VE DİBS ÇIKIŞI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı verilere göre yılın ilk 5 ayında yurtdışı yetleşiklerin tahvil piyasasından çıkışları yaklaşık 4 milyar dolar, hisse senedi piyasasından çıkışları da yaklaşık 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece yılbaşından beri bakıldığında hisse senedi ve tahvil piyasında yaşanan toplam yabancı çıkışı Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar doları aşmış oldu. Benzer trend gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamında görülüyor.

JPMorgan (NYSE:JPM) tarafından derlenen verilere göre gelişmekte olan ülkelerde her ne kadar son haftalarda çıkışlar yavaşlasa ya da terse dönse de yılbaşından beri bakıldığında 70 milyar doların üzerinde fon çıkışı yaşanıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Cuma günü 2020 için önceden belirlediği Türkiye not güncelleme tarihini pas geçti. Kurumun bir sonraki rutin değerlendirme tarihi 4 Aralık'ta.