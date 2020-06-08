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    • 08.06.2020 17:19
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    Son dakika: ve fiyatlarına | 8 Haziran akaryakıt fiyatları

    Son dakika haberine göre in litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, in litre fiyatına 32 kuruş yapılacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

    Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı...

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan in litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

    Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan in litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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