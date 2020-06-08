Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.