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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 17:42
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    • 08.06.2020 18:12
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    maaşları kaç lira olacak? Temmuz'da memurların hem maaşları hem aile yardımları artıyor!

    Son dakika haberine göre Temmuz ayında ların hem maaşları hem aile yardımları artacak. Son verilerden yola çıkılarak yapılan tahminlerine göre, en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın 500 lirayı bulacak. Peki 5 aylık a göre yeni memur maaşları ne kadar oldu? Hangi memur Temmuz ayında kaç lira maaş alacak? İşte zam tahminlerine göre 2020 Temmuz ayı memur maaşları.

    Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.



    Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek. Sabah'ın haberine göre yeni maaşlar şöyle:



    Avukat (9/1) (Mevcut) 5.224,36 -- 5.463,11 (Yeni)

    Başkomiser (8/1) Mevcut 5.768,74 --- 6.032,37 Yeni



    Diş tabibi (8/1) Mevcut 5.607,33 --- 5.863,58 Yeni

    Doçent (1/1) Mevcut 7.659,30 --- 8.009,33 Yeni



    Ebe (9/1) Mevcut 4.259,04 --- 4.453,68 Yeni

    Hakim (7/1) Mevcut 9.257,63 --- 9.680,70 Yeni



    Hemşire (9/1) Mevcut 4.253,76 --- 4.448,16 Yeni

    İmam/hatip (9/1) Mevcut 3.868,69 --- 4.045,49 Yeni



    İtfaiyeci (9/1) Mevcut 3.822,27 --- 3.996,95 Yeni

    Kaymakam (4/1) Mevcut 7.255,24 --- 7.586,80 Yeni



    Komiser (8/1) Mevcut 5.675,90 --- 5.935,29 Yeni

    Güvenlik görevlisi (13/1) Mevcut 3.592,28 --- 3.756,45 Yeni



    Mühendis (7/1) Mevcut 5.591,50 --- 5.847,03 Yeni

    Öğretmen (9/1) Mevcut 4.013,22 --- 4.196,62 Yeni



    Polis (11/1) Mevcut 5.280,28 --- 5.521,59 Yeni

    Profesör (1/1) Mevcut 8.948,51 --- 9.357,46 Yeni



    Şube müdürü (7/1) Mevcut 4.926,85 --- 5.152,01 Yeni

    Vaiz (9/1) Mevcut 4.074,41 --- 4.260,61 Yeni



    Vali (1/1) Mevcut 13.214,93 --- 13.818,85 Yeni

    Veteriner hekim (7/1) Mevcut 5.561,96 --- 5.816,14 Yeni
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