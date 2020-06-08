Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.
Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek. Sabah'ın haberine göre yeni maaşlar şöyle:
Avukat (9/1) (Mevcut) 5.224,36 -- 5.463,11 (Yeni)
Başkomiser (8/1) Mevcut 5.768,74 --- 6.032,37 Yeni
Diş tabibi (8/1) Mevcut 5.607,33 --- 5.863,58 Yeni
Doçent (1/1) Mevcut 7.659,30 --- 8.009,33 Yeni
Ebe (9/1) Mevcut 4.259,04 --- 4.453,68 Yeni
Hakim (7/1) Mevcut 9.257,63 --- 9.680,70 Yeni
Hemşire (9/1) Mevcut 4.253,76 --- 4.448,16 Yeni
İmam/hatip (9/1) Mevcut 3.868,69 --- 4.045,49 Yeni
İtfaiyeci (9/1) Mevcut 3.822,27 --- 3.996,95 Yeni
Kaymakam (4/1) Mevcut 7.255,24 --- 7.586,80 Yeni
Komiser (8/1) Mevcut 5.675,90 --- 5.935,29 Yeni
Güvenlik görevlisi (13/1) Mevcut 3.592,28 --- 3.756,45 Yeni
Mühendis (7/1) Mevcut 5.591,50 --- 5.847,03 Yeni
Öğretmen (9/1) Mevcut 4.013,22 --- 4.196,62 Yeni
Polis (11/1) Mevcut 5.280,28 --- 5.521,59 Yeni
Profesör (1/1) Mevcut 8.948,51 --- 9.357,46 Yeni
Şube müdürü (7/1) Mevcut 4.926,85 --- 5.152,01 Yeni
Vaiz (9/1) Mevcut 4.074,41 --- 4.260,61 Yeni
Vali (1/1) Mevcut 13.214,93 --- 13.818,85 Yeni
Veteriner hekim (7/1) Mevcut 5.561,96 --- 5.816,14 Yeni